Auteur de bonnes prestations depuis son arrivée en Moselle, Pape Matar Sarr devrait prendre un nouvel envol dans sa carrière. Le jeune milieu de terrain international sénégalais se dirigerait vers les Spurs de Tottenham. Des discussions entre le Club londonien et le FC Metz existent bien.

Ce dimanche, à l’occasion de la rencontre opposant le FC Metz au Stade de Reims dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le Président du Club à la Croix de Lorraine a évoqué le dossier. « Nous sommes en pourparlers avancés avec Tottenham (pour Pape Matar Sarr). Mais ce n’est pas encore fait. Le prix sera plus élevé que 10 millions d’euros », a fait savoir Bernard Serin.

Tottenham are really close to sign Pape Sarr. Metz president Serin: “We’re in advanced talks with Tottenham for Sarr, yes – but it’s not done yet. Final fee will be higher than €10m!”, he told Amazon. ⚪️ #THFC

Spurs would allow Pape Sarr to stay at Metz until June 2022 on loan.

