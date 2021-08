Après un début de championnat mitigé, l’AS Monaco fera face au Chakhtiar Donetsk, ce mardi soir, pour le compte de la manche aller du barrage de la Ligue des champions. Le coach Niko Kovac était présent en conférence de presse.

Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach des Monégasques, Niko Kovac s’est prononcé sur le début de saison de son équipe et sur l’adversaire qui n’est pas des moins calibré de la compétition. Un adversaire que le technicien croate respecte beaucoup mais pas au point d’oublier la qualité de son effectif.

L’AS Monaco ne connait pas un début de saison calme. Très remuant en phases préliminaires de la Ligue des champions, nottamment avec les deux succès face au Sparta Prague, Monaco cale en championnat et peine à lancer sa saison après de ux matchs. Les Monégasques ont été accrochés par Nantes et surpis par Lorient. Une contraste qui ne passe pas inaperçue devant Niko Kovac.

« Tous les matches sont importants, ceux de Ligue 1 comme ceux de Ligue des champions. On n’a pas voulu mettre de côté les rencontres contre Nantes (1-1) et Lorient (0-1), même si on n’a pas eu les résultats espérés. Mais le match de demain (mardi) est évidemment une grande occasion qui se présente à nous. Wissam et Benoît le débuteront, c’est clair, parce que ce sont des joueurs très importants pour nous. Mais les autres matches sont aussi importants. On a un grand effectif. J’aime changer de joueurs et profiter de la richesse de mon effectif », s’est exprimé Niko Kovac qui n’a pas manqué de se prononcer sur l’arrivée de Ismaïl Jakobs. « On est très contents de Ismaïl Jakobs. Il a besoin de s’adapter à un nouveau pays, à une nouvelle manière de jouer », confie le technicien croate devant la presse ce lundi soir, dans des propos relayés par L’Equipe.

Kovac sur sur la double-confrontation face au Chakhtior Donetsk

Devant faire face à un adversaire plus constant en Ligue des Champions ces dix dernières années, l’AS Monaco devra s’afficher avec sa meilleure forme pour sortir vainqueur de ce barrage et le coach des Monégasque est bien conscient de cela. « J’ai dit que le Chakhtior était l’adversaire le plus difficile que l’on aurait pu tirer. Sur les quinze dernières années, ils ont joué treize fois la phase de groupes de la Ligue des champions. On se rappelle de leurs deux victoires contre le Real Madrid la saison passée. Ils ont désormais en plus un entraîneur italien dont les équipes sont toujours très intéressantes et agréables à voir jouer. Je m’attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient : ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, ils voudront marquer ».

Toutefois, l’ASM ne compte pas se laisser faire et veut faire valoir ses arguments devant les Ukrainiens. C’est en tout cas ce qu’ fait comprendre le coach Niko Kovac en conférence de presse à la veille de la manche aller de cette double-confrontation. « Cela signifie aussi qu’on aura des possibilités pour développer notre jeu et de nous créer des occasions. On les attend à quatre derrière, et pas à cinq comme Lorient. Maintenant, c’est une finale, une finale en deux matches. On est prêts physiquement, mentalement et tactiquement », a conclu le coach monégasque en conférence de presse d’avant-match.

wiwsport.com