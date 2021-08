Fin du suspense pour Tacko Fall. Présélectionné avec les Lions pour l’Afrobasket, le joueur des Celtics ne pourra finalement pas rejoindre la Tanière.

L’information a été donnée par le coach des Lions Boniface Ndong qui précise que le joueur est bloqué pour des raisons administratives indépendantes de sa volonté.

« J’ai discuté avec lui il y a deux jours et rien n’a évolué. Je peux dire qu’il ne pourra pas être avec nous pour l’Afrobasket. Il est toujours retenu par ces problèmes administratifs et je vais lui annoncer qu’il ne sera pas retenu dans le groupe. » a déclaré Boniface Ndong au micro de wiwsport.com lors de la conférence d’après match entre le Sénégal et la Guinée.

Boniface avait dernièrement publié une liste de 17 joueurs dont Tacko Fall, et devra donc faire une dernière sélection pour retenir les 12 joueurs qui vont représenter le Sénégal à l’Afrobasket Rwanda 2021 qui aura lieu du 24 aout au 5 septembre prochain.

