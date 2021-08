Pour le compte de la dernière journée du tournoi de Dakar en prélude de l’Afrobasket 2021, prévue à Kigali du 24 au 5 septembre, le Sénégal s’est largement défait de la Guinée sur le score de 125 à 59. Le sélectionneur national des Lions s’est exprimé en conférence de presse après ce match pour faire le bilan et le point sur la préparation des Lions.

La conférence de presse du coach Boniface Ndong

Quels enseignements tirez-vous de ce dernier match contre la Guinée ?

C’était mon dernier match pour faire des réglages donc nous avons essayé de mettre en place toutes nos idées et c’est peut-être ce qui explique le score. Nous avons aussi essayé d’intégrer Pierria dans le groupe comme il vient d’arriver. Nous avons encore quatre à cinq sessions avant de rallier Kigali et puis trois jours quatre jours pour continuer avec les derniers réglages.

Quant à ce deuxième match contre la Guinée, beaucoup de satisfaction bien sûr. Bien que nous ayons toujours les mêmes problèmes avec les rebonds offensifs, les pertes de balles mais nous allons continuer à travailler là-dessus parce que nous en aurons besoin quand viendront les matchs les plus difficiles.

Avez-vous déjà une idée du groupe de 12 Lions qui seront retenus ?

J’ai toujours eu une idée des joueurs qui devront être sélectionnés, a martelé le sélectionneur Boniface Ndong. Mais nous avons beaucoup de contraintes, les blessures, la Covid, ce sont des cas de figure qu’il faut prendre en compte. Aujourd’hui, nous avons joué en mode compétition, c’est-à-dire avec huit joueurs, car en compétition nous jouerons avec huit joueurs pour ensuite faire une rotation en cas de match compliqué. Et nous pensons arriver à l’Afrobasket avec des idées claires et faire valoir toutes nos forces.

Qu’est-ce que Pierria Henry va apporter de nouveau dans le groupe ?

C’est le meneur titulaire et au basket, il y a deux postes clés : le meneur et le pivot. Pierria avec l’expérience qu’il a, avec le parcours qu’il a, son niveau de jeu, c’est quelqu’un qui nous apporte quelque chose que nous n’avons pas eu depuis des années ou peut-être même qu’on n’a jamais eu. Ça se voit qu’il connait tous les systèmes à travers les vidéos que je lui ai envoyé, c’est un professionnel, c’est comme s’il était là. Maintenant il faut juste travailler le physique, le rythme et la coordination.

C’est quelqu’un que je connais personnellement, j’ai joué contre lui, en tant que coach et en tant que joueur. Et je me suis toujours dit que c’est le joueur parfait pour le Sénégal par sa taille et par sa capacité offensive. Il a le profil qui manque nous manque et quand j’ai eu l’opportunité de le faire jouer pour le Sénégal, je l’ai saisi.

Quelles sont les dernières nouvelles avec Tacko Fall ?

J’ai discuté avec lui il y a deux jours et rien n’a évolué. Je peux dire qu’il ne pourra pas être avec nous pour l’Afrobasket. Il est toujours retenu par ces problèmes administratifs et je vais lui annoncer qu’il ne sera pas retenu dans le groupe.

A quand la publication de votre liste officielle des 12 Lions ?

J’ai décidé d’attendre la veille de notre départ pour kigali pour rendre publique la liste des douze joueurs officiels. Même si nous partons à Kigali, il y aura deux joueurs en réserve pour un éventuel forfait. Et en plus nous sommes chez nous, rien ne nous force à travailler qu’avec 12 joueurs. Il est plus facile de travailler avec 15 joueurs parce que cela rend le travail plus facile et nous permet de faire souffler certains joueurs.

Interpelé sur sa méthode de communication notamment sur sa dernière sortie sur Pierria Henry, le coach Boniface Ndong s’est rectifié en précisant qu’il voulait signifier l’importance du joueur dans son dispositif et son talent qui pourrait être bénéfique pour le Sénégal. Mais que tous les joueurs étaient important et surtout le meilleur joueur de son groupe, Gorgui Sy Dieng.

wiwsport.com