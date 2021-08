Les Reds vont lancer leur saison cet après-midi sur la pelouse de Norwich City pour le compte de la première journée. Avec Sadio Mané qui sera titulaire pour cette nouvelle saison de Premier League, Liverpool devra suivre l’élan de Manchester United qui a étrillé Leeds de Marcelo Bielsa (5-1) en ouverture de journée.

Face au promu et champion de Championship, les Reds de Liverpool vont devoir assurer leur entame de cet exercice 2021-2022 avec un maximum de confiance et de certitudes pour ne pas laisser filer les concurrents dès les premières journées de championnat.

🚨 TEAM NEWS IS IN 🚨

Here's your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October 🙌 #NORLIV

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021