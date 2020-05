La société du jeu 1xBet Sénégal domine le marché des paris grâce à sa fiabilité, sûreté, bonus, haute qualité des services et, bien sûr, à son application 1xBet fonctionnant sur les systèmes d’exploitation Android (1xBet APK), Windows (1xBet PC) et iOS (1xBet APP).

Télécharger 1xBet APK sur Android

À l’heure actuelle, les gens passent beaucoup de temps en mobilité, dans les voyages d’affaires, etc. C’est une tendance du XXe siècle – ne pas être attaché à un endroit et être en mouvement constant. D’où la popularité des téléphones mobiles, smartphones, tablettes et autres gadgets.

Les paris sportifs avec le mobile est une excellente occasion d’être dans le jeu n’importe où. Confortable, rapide, pratique – profitez des principaux avantages des paris mobiles où que vous soyez.

Instruction pour télécharger

Nous conseillons à tous les visiteurs de notre portail d’utiliser ce lien afin de télécharger le fichier apk gratuit. Nous fournissons toujours la version la plus récente du logiciel et de même, notre lien est tout à fait sûr et ne cache aucuns virus.

À propos, l’app est indisponible dans le magasin Play Market.

Alors, il faut suivre ces étapes:

Suivre ce lien ; Le lien lance tout de suite le téléchargement du fichier apk sur l’appareil.

Installer App sur Android

À l’étape suivante, on doit installer le programme sur l’appareil portable :

Autorisez la notification de l’installation de l’appli ; Si l’installation ne commence pas automatiquement, cliquez vous-même sur 1xbet apk pour démarrer le processus ; Trouvez la section “Sécurité” dans les réglages de l’appareil ; Approuvez l’installation des programmes de sources incertaines ; Recherchez l’icône de 1xbet sur l’écran de smartphone et commencez à jouer.

Télécharger et installer sur iOS

L’application iOS est pratique. Vous pouvez être loin de chez vous – dans les transports, dans la voiture, coincé dans les bouchons. Mais le portable est toujours sous la main.

Même si vous regardez un match chez vous, il est plus facile et plus rapide de miser via une application que de démarrer un ordinateur.

Instruction

Afin de télécharger et installer le logiciel:

Accédez aux “Réglages”; Puis, à » iTunes et App Store »; Faites un appui sur “Apple ID” et ouvrez l’identifiant Apple; Choisissez “Pays/Région” et après, » Chypre »; Indiquez les données requises; Terminez la procédure; Visitez AppStore et recherchez 1xBet.

Installation sur Windows

Le programme est absolument simple et facile à utiliser. Il n’est pas conçu pour attirer de nouveaux clients. L’accent est mis sur les amateurs de paris déjà enregistrés pour leur créer un environnement de jeu confortable. Ce logiciel réduit presque 2 fois la bande passante. Il est possible de le télécharger sur l’ordinateur avec les systèmes d’exploitation Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Instruction

Rendez-vous sur la page officielle et cliquez sur l’icône d’applications de bureau dans le coin supérieur droit de l’écran ; Ensuite, la page avec le programme 1xwin s’ouvre, où vous devez cliquer sur le bouton “télécharger” et télécharger le logiciel Windows ; Après, installez le fichier exe. Le guide d’installation étape par étape peut être lu en cliquant sur le bouton “instructions” ; Le processus ne prendra pas plus de 5 minutes.

Points forts de l’appli Android + iOS

Lors de l’utilisation de l’application, le joueur économise considérablement le trafic Internet. En outre, le programme se distingue par une rapidité et une productivité élevée. Le travail dans l’application se produit sans erreurs, quelle que soit la puissance de l’appareil.

En gros, le programme répète entièrement le site officiel de l’opérateur. Tous les outils nécessaires y sont intégrés. Une liste des événements sportifs qui n’ont pas encore commencé est disponible dans la section «Paris sportifs». Pour parier sur les matchs en cours, ouvrez « En direct ».

Alors, les avantages:

produits de jeu de casino, machines à sous, paris financiers, toto ;

quatre douzaines d’options d’interface linguistique ;

bonus actuels et promotions spéciales ;

marché des paris trié par type de sport ;

option « Pari en un clic » ;

changement du format des cotes ;

configuration du système de notifications ;

support technique via un chat en ligne spécial et un système d’envoi de courriels ;

possibilité de filtrer les événements par ordre alphabétique ;

possibilité d’ajouter des événements et des tournois à la liste de favoris.

Inscription via l’appli

Pour accéder complètement à un compte, l’utilisateur doit passer par la procédure d’inscription, qui est activée en cliquant sur le bouton approprié. Après avoir rempli tous les champs du questionnaire, vous devez confirmer l’adresse e-mail et le numéro de téléphone mobile.

Types de l’inscription

En un clic (indiquer pays + devise) Par numéro (indiquer pays, numéro + devise) Par courriel (indiquer pays, courriel, adresse, devise et d’autres infos) Par réseau social

Seulement pour les visiteurs WIWSPORT.COM – entrez le code promo WIWSPORT lors de l’inscription et obtenez le bonus d’inscription jusqu’à 130$ au lieu de l’offre standard (100$).

Avant de retirer des fonds, veuillez vérifier votre identité.

Version 1xBet mobi

La version mobile 1x Bet est aux premières places dans le classement des sites mobiles des bookmakers.

1xBet paie beaucoup d’attention au développement des paris mobiles, en mettant à jour régulièrement le logiciel, en améliorant ses services et en ajoutant de nouvelles offres, afin de créer pour les clients les conditions les plus confortables. Pour parier, vous n’avez pas besoin d’installer un logiciel spécial, il suffit d’entrer dans le navigateur de votre appareil l’adresse du site, connectez-vous et jouez sans aucune restriction.

Avantages de mob.version:

Disponibilité des diffusions gratuites ;

Statistiques disponibles et centre de match ;

Grande liste de méthodes de paiement ;

Support technique ;

Protection contre les verrous.

À vrai dire, le site mobile est équivalent à la version principale.

Quoi choisir: App ou Site mobile

Le site mobile en termes de fonctionnalité, d’apparence, de performance est aussi bien que les deux applications examinées ci-dessus.

Cependant, malgré tous les avantages de la version mobile, il est recommandé de télécharger et d’installer les applications mobiles 1xbet développées pour le système d’exploitation de votre appareil. Pourquoi? Parce que l’appli fonctionne encore plus vite et est plus commode en utilisation.

Configuration requise / compatibilité

Pour l’installation sur un appareil Android, vous devez avoir la version Android 4.1 et supérieure sur l’appareil.

Installation sur un appareil iOS nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. L’application mobile est compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.

Version Windows est compatible à tous les PC Windows 7 ou supérieur.

Systèmes pour dépôt et retrait

1xBet dans son application mobile a fourni un large choix de méthodes avec lesquelles les joueurs peuvent facilement recharger leurs comptes.

Dépôt

Carte Visa, MasterCard / min 450 XOF

QIWI, Skrill, Skrill 1-Tap, Perfect Money, Epay, Paydunya, Sticpay / min 450 XOF

Paiement mobile Orange Senegal, FreeMoney, Wizall Senegal / min 450 XOF

Systèmes de paiement Neteller, ecoPayz, Payeer / min 450 XOF

Cartes prépayées Paysafecard, Neosurf / min 450 XOF

Crypto

Retrait

Carte Visa (min 34057.67 XOF), MasterCard (min 20 434 XOF)

QIWI, Skrill, Perfect Money, Paydunya, Sticpay / min 900 XOF

Paiement mobile Orange Senegal (min 900 XOF), FreeMoney (min 5 000 XOF)

Systèmes de paiement Neteller, ecoPayz, Payeer / min 900 XOF

Cartes prépayées Paysafecard, Neosurf / min 900 XOF

Crypto

FAQ

Puis-je regarder des événements en direct via mon téléphone portable?

Oui, la fonction de diffusion est offerte, ainsi que le suivi en temps réel, ce qui vous permet de rester au courant des derniers résultats des événements.

Comment demander un retrait via mon smartphone ou ma tablette?

Vous suivez la procédure de retrait habituelle. Cependant, le département des comptes de 1xbet vous demandera de confirmer votre compte avant de traiter tout retrait.

Puis-je modifier ou supprimer un coupon de pari en utilisant la version mobile?

Oui, vous pouvez modifier, remplacer ou supprimer toute sélection non spécifiée sur le reçu de mise, mais seulement si votre pari est sur un événement de pré-match. Les modifications des paris sur les événements en direct ne sont pas autorisées.

Puis-je devenir membre de 1xBet et parier si je n’ai pas atteint l’âge de la majorité?

Non. L’agence ne permet pas l’enregistrement des mineurs en aucune circonstance.

Dois-je créer un autre compte de paris via l’application mobile?

Non, utilisez l’identifiant et mot de passe pour accéder au profil via l’application. Un seul compte est suffisant pour accéder au site à partir de différents appareils.

Est-ce que je peux contacter le client service via mon app?

Oui, cette fonction est ouverte dans l’appli.

Comment trouver un code promotionnel pour un téléphone mobile?

Le code pour le téléphone mobile est le même que pour la version principale. Il suffit de visiter notre article sur bonus et voir comment il est facile de l’obtenir.

Est-ce qu’il y a une possibilité d’utiliser Touch ID pour l’autorisation sur les appareils Apple?

Oui, version iOS permet cette fonctionnalité.

1xBet accepte-t-il les Bitcoins?

Oui.

1xBet accepte-t-il PayPal?

Non.

