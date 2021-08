Blessé au droit antérieur de sa cuisse gauche, Youssouf Sabaly ne devrait pas revenir à la compétition avant les trois prochaines semaines.

Ce mardi, le Real Betis a confirmé la blessure de son arrière latéral droit international sénégalais de 28 ans, Youssouf Sabaly. Après la mauvaise nouvelle qui s’est produite lors du dernier match amical de la préparation d’avant-saison face à l’AS Roma (victoire 5-2), les pensionnaires du Stade Benito Villamarín attendaient les résultats des tests médicaux effectués pour préciser la blessure du joueur.

Touché à la cuisse gauche et malgré que le Real Betis n’ait pas apporté plus de précisions sur la durée d’indisponibilité de l’ancien des Girondins de Bordeaux, les indications estiment que ce dernier devrait rater jusqu’à trois semaines de compétition. Si la récupération évolue comme prévu par le corps médical du Betis, Sabaly ne devrait revenir qu’après la trêve internationale de septembre.

Absent pour trois matchs de LaLiga et vers un forfait avec la sélection

Sans doute, la compétition qui sera la plus « affectée » par cette blessure sera LaLiga puisque Youssouf Sabaly devrait manquer les trois premiers matchs. Dès ce samedi 14 août, le Real Betis débute la saison officielle avec le déplacement sur la pelouse de Mallorca, à l’occasion de la première journée de Liga. Les Verdiblancos vont ensuite enchainer avec la réception de Cádiz (20 août) et Real Madrid (28 août).

Déjà absent lors du dernier rassemblement des Lions, Youssouf Sabaly devrait, ainsi, rater les deux premières journées des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022, face au Togo (1er septembre) et le Congo Brazzaville (5 septembre). Le retour à la compétition du joueur formé au Paris Saint-Germain devrait s’effectuer lors de la quatrième journée de LaLiga avec le déplacement du Betis sur la pelouse de Granada.

Un coup dur pour Manuel Pellegrini

Adopté par les supporters du Real Betis dès ses premières minutes durant la période d’avant-saison, Sabaly va laisser un grand vide dans le couloir droit de l’équipe entrainée par Manuel Pellegrini. Le Sénégalais avait surpris avec sa rapidité d’adaptation et son bon niveau physique et de jeu. Passeur décisif dès son premier match, Sabaly avait marqué les esprits avec un magnifique but face à Leeds United.

Après que son arrivée au Betis ait été provoquée par le départ d’Emerson Royal au FC Barcelone, la blessure de Youssouf Sabaly devrait profiter à Martín Montoya pour retrouver une place de titulaire en ce début de saison.

