Le Judoka Mbagnick Ndiaye est éliminé cette nuit en huitième de finale de la catégorie +100kg. L’athlète de 27 ans compte retenir les leçons et se projeter pour les prochains jeux olympiques.

On l’annonçait hier, Mbagnick Ndiaye faisait face à un grand d’Europe qui l’a battu finalement par ippon. Suite à l’élimination des Jeux Olympiques qu’il découvre pour la première fois, le porte-drapeau a partagé un message sur Instagram.

« Me voilà à la fin d’une journée olympique avec une défaite pleine d’enseignement contre le Russe Bashaev ! Je tiens vraiment à vous remercier tous pour vos messages qui me font énormément plaisir. On va garder la tête haute , continuer le travail qui est loin d’être terminé et prendre la direction de Paris 2024. »

Notons que le russe Tamerlan Bashaev (25 ans) a battu aussi Teddy Riner en quart de finale. Le Français, double champion olympique ne réussira pas le triplé.

wiwsport.com