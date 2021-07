L’Olympique de Marseille et l’Organisation de la Presse Africaine, APO Group ont signé un partenariat au début du mois de juillet. Dans une interview accordée à wiwsport, le fondateur et président de l’entreprise spécialisée en communication liée à l’Afrique revient en détails sur cette nouvelle collaboration mais aussi celle avec Getty images, qui va donner plus de visibilité aux compétitions africaines.

Wiwsport : Félicitations pour ce partenariat avec l’OM. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle collaboration ?

M Nicolas Pompigne-Mognard: Nous venons de signer un accord pluriannuel avec l’Olympique de Marseille (OM), l’un des clubs de football les plus célèbres d’Europe. Cet accord fait d’APO Group le tout premier partenaire africain du club et a pour but de mieux faire connaître le programme de football ‘OM Africa’. Comme vous le savez, l’Olympique de Marseille (OM) est de tous les clubs de football d’élite en Europe celui qui a les liens les plus forts avec l’Afrique. C’est également l’un des clubs les plus emblématiques pour des millions de passionnés de football en Afrique. Il est difficile de surestimer le rôle que l’OM a joué dans le football africain au fil des ans. Il suffit de regarder certains des joueurs africains qui ont joué pour le club : des stars mondiales comme Abedi Pelé, Didier Drogba et Mamadou Niang ont ouvert la voie, et aujourd’hui des dizaines de joueurs africains évoluent dans les plus grands championnats européens.

wiwsport: Quel sera l’apport d’APO Group dans la communication du club Français en Afrique?

M Nicolas Pompigne-Mognard: Nous voulons aider l’OM à poursuivre cette trajectoire positive. Notre réseau est à leur disposition, ce qui signifie que les informations sur leurs initiatives toucheront de nouveaux publics en Afrique et au-delà. D’autres clubs européens s’intéressent peut-être aux lucratifs marchés asiatiques et américains, mais l’OM est le seul club d’élite qui a fait de l’Afrique son unique priorité.

wiwsport: Que pensez vous du programme « OM AFRICA » et de son implication pour le développement de l’Afrique?

M Nicolas Pompigne-Mognard: Les liens entre l’Olympique de Marseille et l’Afrique ont toujours été très forts, la ville de Marseille elle-même étant fortement influencée par diverses cultures africaines. Le soutien au club est énorme dans toute l’Afrique du Nord et de l’Ouest, où il est une marque emblématique immédiatement reconnaissable. L’OM dispose de dix fan-clubs dédiés en Afrique et compte plus de quatre millions de fans africains sur les médias sociaux, soit 38,7 % de sa base mondiale de fans. APO Group partage la vision de l’OM qui consiste à utiliser le sport pour promouvoir le développement en Afrique, notamment auprès des jeunes. Nous pensons que le sport représente l’un des meilleurs moyens de soutenir le développement en Afrique. L’Olympique de Marseille et APO Group partagent la même vision, et c’est donc tout naturellement que nous avons souhaité apporter notre soutien au programme ‘OM Africa’.

wiwsport: Ce n’est pas un nouveau partenariat d’APO Group dans le domaine des sports. Quel intérêt portez-vous à ce secteur?

M Nicolas Pompigne-Mognard: Notre intérêt pour le sport n’est pas nouveau. Depuis 2017, nous sommes le Principal Sponsor Officiel de l’association africaine de World Rugby, Rugby Africa. Nous sommes également l’agence de communication panafricaine de la NBA en Afrique et de la Basketball Africa League, et nous parrainons la Team Qhubeka NextHash, la seule équipe cycliste professionnelle africaine de l’UCI World Tour. Nous considérons le sport comme un moyen de promouvoir la santé, l’éducation, la paix, la prévention de la violence et l’égalité des sexes pour tous les Africains, en particulier les jeunes et les personnes issues de milieux défavorisés. Le sport a le pouvoir unique de rassembler les gens, il s’agit donc clairement d’une priorité majeure pour nous.

wiwsport: Vous avez récemment annoncé un partenariat avec Getty Images. Quel est l’objectif de ce partenariat ?

Nicolas Pompigne-Mognard: Nous sommes convaincus que le sport a un rôle majeur à jouer dans le changement de la perception de l’Afrique dans le monde. Getty Images est le leader mondial de la photo d’actualité. Avec plus d’un million de journalistes abonnés à leur flux, ils ont une influence considérable. L’objectif d’APO Group a toujours été de diffuser des informations positives sur l’Afrique aussi largement que possible, et Getty Images est donc un partenaire idéal pour nous aider à atteindre cet objectif.

wiwsport: Concrètement, quelles sont les nouvelles opportunités pour le sport africain?

Nicolas Pompigne-Mognard: Grace à ce nouveau partenariat tout communiqué de presse panafricain diffusé par APO Group et accompagné d’une image éditoriale de qualité sera mis à la disposition des abonnés de Getty Images dans le monde entier. Il s’agit d’un renforcement considérable de notre réseau de distribution international dont nos clients peuvent profiter sans frais supplémentaires. Chaque jour, APO Group diffuse des informations et des images d’organisations africaines et de sociétés multinationales qui opèrent en Afrique, ainsi que des événements sportifs de classe mondiale qui n’ont jamais été vus en dehors de l’Afrique. Pour Getty Images, c’est l’opportunité de diffuser des images riches et vivantes de l’Afrique qui n’ont encore jamais atteint un public mondial.

Par exemple, grâce au partenariat d’APO Group avec l’association africaine de World Rugby, Rugby Africa, nous sommes en mesure de fournir aux abonnés de Getty Images des images d’événements sportifs majeurs comme la Rugby Africa Cup, une compétition qualificative pour la Coupe du Monde de Rugby. Ces événements n’ont jamais eu de visibilité internationale auparavant. Nous pouvons désormais leur donner l’audience qu’ils méritent.

