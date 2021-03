Et c’est le dernier exercice avant la têeve internationale. D’ailleurs, 4 joueurs qui seront surement présents dans la tanière de Cissé ont réussi de belles prestations cette semaine. En plus de jeunes qui se sont illustrés et vont rester certainement dans la ligne de mire du sélectionneur.

Il y a seulement 5 jours, Chelsea décrochait sa qualification pour les quarts de finale de la ligue des champions. Les Blues réussissaient une seconde victoire face à Seville (2-0) et Edouard Mendy gardait encore bien au chaud sa cage avec un sixième clean-sheet en Ligue des champions. Malheureusement, il est annoncé absent pour les prochaines sorties des Lions.







Il est dans une belle période. Kalidou Koulibaly, le roc de Napoli a été solide au poste ce week-end avec une belle victoire des siens face à la Roma (2-0). Une victoire précieuse qui permet à Naples d’occuper la 5e place (notons qu’avant le coup d’envoi les deux équipes comptaient chacune 50 points). Le Lion a écopé d’un carton jaune mais rien n’entache à sa belle forme qu’il va sans doute amener dans la tanière.

Abdou Diallo et Gana Gueye, la paire parisienne a étalé toute sa classe lors de la victoire du PSG face à Lyon (4-2). Diallo qui jouait comme arrière gauche hier, a été étincelant durant ce match. Souvent critiqué, Gueye s’est aussi illustré au milieu du terrain, très présent sur la récupération des balles. Une bonne prestation de la paire avant de rallier la sélection.

Il est en forme et ne rate jamais l’occasion de le montrer. Sofiane Diop est toujours aussi décisif avec Monaco. Face à Saint-Etienne, les monégasques ont sorti le grand jeu, une victoire (4-0). Pour son 30e match en Ligue 1, Diop a inscrit son 7e but de la saison.

Pape Alioune Ndiaye a lancé son compteur but avec son nouveau club en Arabie Saoudite. Al -Ain s’est largement imposé face à Al Wehda (4-0).

Mardi passé en Championship, Watford s’est imposé sur la pelouse de Rotherharm (4-1). En plus de ses 9 passes décisives cette saison, Ismaila Sarr était buteur et compte désormais 9 réalisations.

Avec KV Oostende (Jupiler Pro League), Makhtar Gueye a inscrit le but de la victoire (1-0) samedi face à Mouscron. Une victoire arrachée lors des arrêts de jeu. L’attaquant de 21 ans compte 11 buts actuellement.

En Ligue 1, ces deux jeunes attaquants portent leurs clubs : Moussa Koné et Boulaye Dia. L’attaquant des Crocos ne s’arrête plus depuis fin février, il profite de chaque titularisation. Nîmes a renversé Lille (2-1) avec le 5e but de Koné qui a ouvert le score.

Après 10 matchs sans marquer de buts, Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets. Stade de Reims s’est imposé avec le 13e but de la saison de Dia (1-0) face à Dijon. Une rencontre qui s’est disputée hier pour le compte de la 30e journée de la Ligue 1. Notons que Boulaye Dia fait partie des 9 joueurs des championnats de France qui vont rejoindre l’équipe nationale du Sénégal par vol spécial.

