Ce vendredi, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, l’AS Monaco n’a pas fait dans le détail lors de son déplacement à Saint-Etienne. Krepin Diatta pour son premier but monégasque et Sofiane Diop ont marqué.

L’AS Monaco a régalé ce soir. Pour une fois encore, le Club de la Princiapauté, lors a su allier l’art et la manière. C’était ce samedi sur la pelouse au Stade Geoffroy Guichard. Déchainés, les Monégasques l’ont emporté 4 buts à 0. Quatre réalisations partagées avec un but superbe but de Sofiane Diop (64e) et le premier de Krepin Diatta sous les couleurs de l’ASM (76e).







Une belle victoire qui permet à l’AS Monaco de réaliser la belle affaire en revenant provisoirement à un point de la deuxième et troisième place occupée par le PSG et Lyon. Ces deux équipes d’affrontent ce dimanche.

