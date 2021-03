C’était écrit. C’est fait. Face à Dijon ce dimanche, Boulaye Dia a marqué son premier but en Championnat avec le Stade de Reims depuis le mois de janvier.

Boulaye Dia a marqué le but de la victoire du Stade de Reims (1-0) aujourd’hui face à Dijon lors de la 30e journée de Ligue 1. L’attaquant international sénégalais de 24 a ainsi mis fin à plus de deux mois de disette devant le but avec les Crocos. Il a marqué son but à la 50e minute et signe ainsi sa treizième réalisation de la saison.

Convoqué par Aliou Cissé pour les deux dernières journées des qualifications pour la CAN 2021 contre le Congo et l’Eswatini, le joueur rejoindra le rassemblement des Lions, qui débute ce lundi à Paris.

