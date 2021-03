En effet, emmené par sa jeunesse offensive, Watford a ouvert le score de la rencontre dès la neuvième minute grâce au but de Francisco Sierralta. Hyper dominateurs face au premier relégable de Championship, les Hornets ont enfoncé le clou par l’intermédiaire d’Ismaila Sarr, qui profite d’un mauvais arrêt du gardien adverse pour marquer du pied gauche et s’offrir sa neuvième réalisation cette saison.

Blackman makes a smart stop to deny Chalobah, but the rebound falls to Sarr who smashes home on his left foot!

⏱️ 26’

🔴 0-2 🐝#ROTWAT https://t.co/BrSoN7Mm3R

