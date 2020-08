L’entraîneur de Morans, Cliff Owuor, vise trois victoires lors des deux phases de qualification Fiba Afro-Basket qui débuteront à Dakar, au Sénégal, en novembre.

S’exprimant après que l’instance continentale de basket-ball ait nommé l’hôte des matchs du premier tour, le tacticien a déclaré qu’il était déterminé à diriger le Kenya vers la finale pour la première fois en 27 ans.

«Si nous gagnons trois matchs dans les deux manches de l’événement, je suis sûr que nous nous rendrons en finale. C’est mon objectif et nous ferons de notre mieux pour atteindre cet objectif. a révélé Owuor.

La préparation de l’équipe pour atteindre cet objectif a été considérablement accélérée lorsque le consultant en gestion stratégique et ancien basketteur Eliud Owalo s’est associé à l’ancien centre de l’équipe nationale américain ‘Big Ben’ Wanjara pour l’aider. Owalo a rendu une visite de courtoisie à la star d’AfroBasket de 1993 dans son hôtel de Nairobi et a eu des discussions sur la façon dont ils peuvent se réunir et aider l’équipe nationale à atteindre son objectif.

«Nous avons discuté des moyens de mobiliser un soutien logistique et financier aux Morans alors qu’ils se préparent pour les championnats Fiba Afro-basket 2021 prévus pour novembre.»

Au cours des discussions, Owalo, qui était accompagné d’Owuor et de l’entraîneur-chef national féminin Ronny Owino, a déclaré qu’ils attendaient avec impatience que Morans se qualifie pour les championnats du monde de basketball.

Selon les tirages au sort, le Kenya ouvrira sa campagne contre le Sénégal, son hôte, le 27 novembre, affrontera l’Angola un jour plus tard avant de terminer son match avec un match contre le Mozambique le troisième jour. La deuxième phase des qualifications devrait débuter le 19 février de l’année prochaine, mais le lieu reste à déterminer.

Si le Kenya franchit l’obstacle, l’équipe réservera un billet pour les championnats continentaux qui se dérouleront à Kigali, au Rwanda, l’année prochaine.

Owuor a déclaré qu’il discuterait avec la Fédération kényane de basketball (KBF) de la manière dont les joueurs de la diaspora peuvent être ramenés dans le pays pour des préparatifs plus tôt.

« Puisque les vols internationaux ont maintenant repris, il sera important de faire revenir les joueurs qui sont à l’extérieur du pays afin que nous puissions commencer notre formation », a déclaré Owuor.

Il a poursuivi: «Si les joueurs sont ici à la maison, ils seront sûrement engagés dans des préparatifs individuels sérieux sous ma direction, car il n’y a pas d’action de la ligue en ce moment.»

Des quatre équipes, le Kenya a participé au moins de championnats après avoir participé à trois événements. Le Sénégal a assisté à 23 spectacles, l’Angola, qui a le plus de titres en 20, tandis que le Mozambique a participé à 14. La dernière participation du Kenya à l’AfroBasket a eu lieu à Nairobi en 1993. Morans a terminé dans un impressionnant quatrième sur 12 équipes.

The star