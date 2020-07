En confinement à Johannesburg en Afrique du Sud, le patron de NBA Afrique, Amadou Gallo Fall, annonce des changements sur le format de sa compétition au cours d’un « webinaire » jeudi dernier.

« Vu le temps écoulé, le format va changer. On ne jouera plus dans 7 villes : Dakar, Monastir, Luanda, Lagos, Salé, Caire et Kigali. Cela va être réduit. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C’est le focus actuellement de notre travail. Il faut tenir compte des changements et des circonstances dans les pays. Nous avons une idée, mais c’est prématuré de l’annoncer. Nous verrons entre novembre et Décembre si nous pouvons démarrer les compétitions», explique le Président de NBA Afrique dans Stades.

Initialement prévu au mois de mars passé, le lancement de la Basketball Africa League pourrait se faire en novembre ou décembre 2020. La compétition va regrouper 12 équipes africaines dont l’AS douane, championne du Sénégal 2019.

Wiwsport.com