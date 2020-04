En seulement deux jours, la saison 2019-2020 a totalement basculé. Devant l’Assemblée nationale mardi, le Premier Ministre Edouard Philippe a tranché et a mis fin à l’exercice en cours, les manifestations sportives ne pouvant pas avoir lieu avant le mois de septembre. Mais il restait encore de gros points à éclaircir : à quelle journée faut-il arrêté le championnat pour le classement ? Qui sera sacré champion ? Qui jouera une Coupe d’Europe ? Autant de questions qui étaient donc sans réponse.

Mais ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel s’est réunie pour statuer sur tout ça. L’arrêt définitif de la saison en cours a donc été validé, comme l’ont expliqué la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, le directeur général exécutif, lors d’un point presse. Et des décisions ont été prises concernant les classements de Ligue 1 et Ligue 2. Grâce à une méthode de quotients, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France 2020, alors que le FC Lorient a lui remporté la L2. Concernant les places en Ligue des Champions, elles sont donc pour l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

Les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue BKT ne pouvant pas se jouer, c’est donc le LOSC, le Stade de Reims et enfin l’OGC Nice qui connaîtront la Ligue Europa dans quelques mois. Malgré les nombreuses propositions de Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais, septième avant l’arrêt du championnat, devra donc faire sans coupe d’Europe pour l’exercice 2020-2021. Une mauvaise nouvelle donc pour le club rhodanien, mais ce n’est pas la seule car d’autres équipes sont elle reléguées.

Englués dans le bas du classement, l’Amiens SC de Moussa Konate et le Toulouse FC évolueront la saison prochaine en Ligue 2, alors que le FC Lorient et le RC Lens, placés en haut du classement de cette L2, retrouveront eux l’élite. En revanche, la LFP a décidé de ne pas disputer de barrages L1/L2 cette saison. Un coup dur donc pour l’AC Ajaccio, mais une bonne nouvelle pour le Nîmes Olympique. Désormais, la LFP et les instances vont pouvoir travailler sur le début du prochain exercice.