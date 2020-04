Ce jeudi matin, la Ligue de football professionnel (LFP) a réuni un bureau extraordinaire, afin de réagir à l’annonce du Premier ministre Edouard Philippe mardi quant à l’arrêt de la saison professionnelle 2019/2020. Même si verdict officiel n’est pas prononcé, la presse française a déjà confirmé le sacre du PSG de Idrissa Gana Gueye.

Et selon le journaliste de L’Equipe, Joël Domenighetti, l’instance aurait tranché en actant donc l’arrêt des championnats, et en utilisant le critère qui a été utilisé il y a deux semaines par la Fédération française de football (FFF), à savoir le critère du ratio. Plus d’informations devraient intervenir dans les prochaines minutes. Mais si tel est le cas, le Paris Saint-Germain et Gana seraient donc sacré champion de France.

selon Joël Domenighetti, rédacteur en chef adjoint de L’Equipe, la fin du championnat de L1 et de figer le classement à la 28e journée avec un ratio points/matches joués.

Le titre serait bien décerné au PSG, contrairement aux Pays-Bas, qui ont également arrêté leur championnat mais n’ont pas couronné de champion. Nous y reviendrons…

wiwsport.com