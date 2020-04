Selon le quotidien français, l’équipe, la LFP aurait trouvé un consensus pour figer le classement de Ligue 1 à l’issue de la 28e journée. Une bonne nouvelle pour nos lions de Rennes. Edouard Mendy (portier ) et Mbaye Niang (attaquant) joueront donc les barrages de la Ligue des champions.

Les jeux seraient donc faits et validés ce jeudi après-midi par le conseil d’administration de la Ligue pour les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Le scénario utilisé pour déterminer les classements a finalement été celui du ratio matchs/points par équipe, selon la même source. Le Paris SG termine, bien sûr, à la première place (2,51 de quotient) devant Marseille (2) et Rennes (1,78).

Le Stade Rennais figure à la troisième place du championnat. Le club breton devrait donc participer pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions si l’arrêt du championnat est bien entériné lors de l’assemblée générale de la Ligue. Sur le podium sans discontinuer depuis la 15e journée, les hommes de Julien Stéphan seraient récompensés de leur régularité. Cependant d’après RMC, qui est revenu sur les détails, le troisième rang de Ligue 1 n’offre qu’une place au troisième tour de qualification de la C1 (Q3), la France n’étant que cinquième au coefficient UEFA.

Les Bretons devraient donc disputer aux moins deux confrontations (Q3 et barrages) en aller-retour (soit quatre matchs) pour pouvoir accéder à la phase de groupe par la voie de la Ligue. Ils pourront alors affronter le troisième du championnat russe, les deuxièmes du Portugal, de l’Ukraine ou de la Belgique ou l’une des trois équipes s’étaient extirpées du deuxième tour de qualification (deuxièmes de Turquie, d’Autriche, de Suisse, de République tchèque des Pays-Bas et de Grèce) ou des équipes issues du Q2. En cas de victoire, les Rouge et Noir devront encore jouer un barrage avec l’entrée en lice des champions d’Autriche et de Suiss

wiwsport.com