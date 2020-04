Mauvaise nouvelle pour Moussa Konaté. Selon les informations de l’Equipe et de RMC Sport, le classement sera figé selon les critères de la Fédération française de football (FFF), à savoir au quotient. En outre, deux montées et deux descentes par championnat devraient être prononcées. Amiens de Moussa Konate serait donc relégué la saison prochaine en Ligue 2.

Le bureau de la LFP a effectivement validé l’arrêt définitif de la saison 2019/2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, ce jeudi matin. En raison de l’annulation du match entre Strasbourg et le PSG, rencontre de la 28e journée, le classement sera établi au quotient. Ce mode de calcul acte de manière définitive la 19e place de l’Amiens SC. Synonyme de la relégation. L’attaquant sénégalais Moussa Konate qui évolue dans ce club depuis 2007 jouera ainsi la saison prochaine en division inférieure. Sauf si ce dernier opte pour le changement. Wait and see.

wiwsport.com