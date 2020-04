L’international Sénégalais, Krepin Diatta semble faire bonne impression avec son club, Bruges. Apres son passage en Ligue des champions, Krepin Diatta affole les clubs d’Europe.

Tout indique qu’il quittera Bruges au cours des prochains mois et la lutte a déjà commencé. Watford d’Ismaila Sarr, Hertha basé en Berlin, seraient en pole position mais Ajax Amsterdam et Ac Milan tiennent également la corde. Le club belge espère vendre quelques joueurs afin de creuser l’écart financier par rapport à ses concurrents. Et Krépin Diatta est l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif du club.

L’AFC Ajax et le Club de Bruges sont toujours autour de la table de négociation. Les Amsterdammers ont l’œil sur Krépin Diatta qui pourrait être inclus dans le transfert de Razvan Marin, une cible du club Belge. Selon les informations, Hertha BSC et Watford manifestent aussi un vif intérêt sur le vice champion d’Afrique.

La valeur marchande de Krepin Diatta est estimée à une vingtaine de millions d’euros. Bien que les Blauw Zwart souhaiteraient garder l’international sénégalais de 21 ans.

