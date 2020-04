La Jupiler Pro League pourrait bientôt être définitivement arrêtée et les premières rumeurs du mercato arrivent. Selon la presse italienne, parcourue par wiwsport, le sénégalais de Fc Bruges serait sur les tablettes d’Ac Milan.

Le club belge espère vendre quelques joueurs afin de creuser l’écart financier par rapport à ses concurrents. Et Krépin Diatta est l’un des joueurs les plus convoités. Selon la presse Italienne, les dirigeants milanais aimeraient recruter le vice champion d’afrique et le journaliste Carlo Pellegatti confirme cet intérêt.

« Diatta peut devenir une star mondiale. Il est rapide et élimine facilement un homme. Ses capacités physiques sont impressionnantes et il conviendra parfaitement au pressing qu’imposera Rangnick (dont on dit qu’il sera le futur entraîneur, ndlr). Mais il peut également convenir au système de Pioli si celui-ci reste en place », a t-il fait, sans entrer dans les détails.

Un transfert qui est estimé à vingt millions d’euros du côté des blauw en zwart. Une somme conséquente qui pourrait cependant dissuader le club italien. Affaire à suivre.

