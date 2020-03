Icône de la NBA malgré son très faible temps de jeu, Tacko Fall assure la « promotion » des consignes sanitaires sur les réseaux sociaux de la ligue. Pour beIN Sports, partenaire officiel dans l’Hexagone, il a donc délivré un message en français lié au coronavirus.

En cette période de suspension de la saison régulière à cause du Covid-19, la NBA se montre très impliquée dans le relai des consignes sanitaires pour empêcher la propagation du virus. Elle utilise pour cela la notoriété et l’influence de ses joueurs sur leurs nombreux fans pour les diffuser au maximum sur les réseaux sociaux.

Dès l’annonce du cas positif de Rudy Gobert à la maladie, Adam Silver est ainsi allé demander au Français de se servir de sa situation pour avertir les populations des dangers encourus. Et si ce dernier multiplie dans ce but les déclarations outre-Atlantique pour sensibiliser le grand public, ce n’est pourtant pas lui que l’on a récemment pu apercevoir en train d’effectuer cette tâche… en français.

Non, c’est bien une autre icône de la ligue, non-infectée mais à la cote de sympathie immense, qui s’en est chargée. Originaire de Dakar, au Sénégal, Tacko Fall n’a logiquement eu aucun problème à s’exprimer à ce sujet en français, pour s’adresser à la communauté africaine fan de NBA via nos confrères de NBA Extra et de beIN Sports.

Clair, net, concis : grâce au pivot des Celtics, mais surtout des Maine Red Claws en G-League, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas appliquer toutes les consignes de sécurité. Un bel accomplissement pour un joueur qui ne devrait pas voir sa popularité baisser de sitôt, y compris en France et dans les pays francophones.

Si vous ne voulez pas voir Tacko Fall débarquer chez vous en rogne, vous savez ce qu’il vous reste à faire : restez chez vous, et respectez les mesures sanitaires qu’il évoque.

