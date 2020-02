La première levée de la 8ème journée de Ligue 2 propose ce samedi, deux matches dont un duel d’équipes du quintette de tête : Demba Diop FC (4ème avec 11 points) et Guédiawaye FC (qui suit avec 9 points). Objectif partagé : s’imposer pour grignoter encore quelques places dans la hiérarchie. Les promus mbourois n’étaient pas attendus à pareille fête, mais ils comptent bouleverser la hiérarchie le plus longtemps possible. Et chez eux, ils ont l’opportunité de poursuivre leur rêve. Sauf que le Guédiawaye FC est tout aussi ambitieux.

L’autre match du jour opposera l’EJ Fatick (3ème, 12 points), à la Sonacos (10ème, 8 pts). Si les Fatickois voudront s’imposer pour dépasser l’USO et se hisser à la hauteur de la Linguère (qui, tous deux, ne jouent que dimanche), les « Huiliers » auront pour ambition de quitter le ventre mou du classement.

Le reste des rencontres de la 8ème journée se disputera dimanche.

Le programme

Samedi 1er février à 16h30 à Massène Sène : EJ Fatick – Sonacos ; à Caroline Faye : Demba Diop FC – Guédiawaye FC

Dimanche 2 février à 15h à Amadou Barry : Duc – Jamono de Fatick ; à Lat-Dior à 16h : Thiès FC – Renaissance ; à 18h : Amitié FC – Port ; à Mawade Wade à 17h : Linguère – Africa Promo Foot ; à Amadou Barry : USO – Keur Madior

LSFP.sn