HLM Grand Yoff a remporté la 3e édition de la Coupe de la Ligue amateur dénommée Coupe Ousmane Tanor Dieng face à l’équipe de Saly Sc (0-0, tab 4-2), en finale disputée hier au stade Caroline Faye de Mbour.

🏆 Coupe Ousmane Tanor Dieng – Édition 2020

Les rideaux sont tombés sur la troisième édition de la Coupe de la Ligue avec la grande finale inédite entre la formation Sc Saly et HLM Grand Yoff, sociétaire de National 2, emmené par le meilleur buteur du tournoi Mamadou Ndiaye (7buts). Mais dans la finale d’hier, ce dernier est resté muet. Les deux équipes ont été départagées par la séance des tirs au but, après un nul et vierge à l’issue du temps réglementaire. Les dakarois qui se sont montrés plus adroits ont réussi à remporter l’exercice (4-2).

HLM Grand Yoff remporte ainsi cette édition et les 10 millions tandis que Saly SC défait devant son public s’est consolé avec une enveloppe de 5 millions de nos fracs.

