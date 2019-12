Duel où le pivot Sénégalais a pu s’illustrer avec un double-double : 12 points et 16 rebonds en 23 minutes. Tacko a encore tenu son rang sous le panier, mais cela n’a pu empêcher la défaite de la franchise de Portland qui est désormais 3e de la Conférence Est.

another day at the office ⭐️ | #2WayPlayer @tackofall99

12 PTS | 16 REB | 5 BLK@UCF_MBB ↗️ @celtics ↔️ @maineredclaws pic.twitter.com/RK75NJ47MP

— NBA G League (@nbagleague) December 28, 2019