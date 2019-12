Alors qu’il vient de boucler sa première partie de la saison avec le PSG, les bonnes prestations de Gana Gueye n’ont pas échappé Chelsea qui veulent le recruter cet hiver.

La sanction de l’UEFA levée, les Blues se préparent à un hiver musclé et les pistes ne manquent pas pour renforcer l’effectif de Frank Lampard. Selon le10sport, en plus de Julian Draxler , Chelsea a un autre joueur parisien dans son viseur. Il s’agit de Gana Gueye, le milieu de terrain sénégalais. Âgé de 30 ans, il a su se trouver une place dans l’effectif parisien où il joue parfaitement le rôle de sentinelle. Comptant 15 matchs ( ligue 1 et LDC) et un but, l’international sénégalais a signé un contrat de 4 ans depuis juillet 2019 le liant au club de la capitale française.

La même source nous informe que c’est une recrue gagnante qui n’est toutefois pas un choix de Leonardo, le dossier ayant été travaillé bien en amont depuis l’arrivée du Brésilien. Ce dernier sonde d’ailleurs le marché et espère pouvoir trouver de nouveaux milieux de terrain pour l’avenir (Allan, Tolani, Paqueta…).

Toutefois, un retour de Gana Gueye en Premier League après juste quelques mois au PSG est inenvisageable. Même s’il a raté quelques matchs récemment dû à une blessure, il est une joueur important dans le dispositif de Tuchel. Ce dernier ne tarit pas d’éloges face à cette recrue qu’il a tant voulu avoir. N’empêche, Chelsea ne cache pas son envie de le revenir dans le championnat anglais.

