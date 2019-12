Il n’est plus le président du club mbourois. Saliou Samb a démissionné de ce poste, hier.

Saliou Samb ne tient plus les rênes des rouge et blanc. Pour expliquer ce retrait, il parle de convenance personnelle. Une démission qui survient après seulement deux journées disputées de la saison en cours. Une surprise ! Tout au début du mois, l’homme d’affaires annonçait les objectifs du club et les investissements qu’il allait apporter.

Selon nos confrères de Leral, Saliou Samb a jeté l’éponge pour accusations de mauvaise gestion. Il est attaqué sur les réseaux sociaux. Par ailleurs président du Conseil départemental de Mbour et membre du parti présidentiel (APR), il se défend de telles accusations et soutient qu’il a investi près de 900 millions dans ce club et l’a doté d’un budget de 125 millions, alors que la dotation de la mairie n’est que 15 millions par an.

Arrivé à la tête du Stade Mbour il y’a 10 ans, ses bonnes notes sont une coupe du Sénégal en 2017 et une longévité dans l’élite.

wiwsport.com