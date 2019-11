Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni ce jeudi au Caire en Egypte, sous la présidence de Ahmad Ahmad. Il s’agit de la deuxième réunion statutaire de 2019 où, au cours de laquelle, le bureau exécutif a pris plusieurs décisions.

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a annoncé de nouvelles mesures concernant le CHAN 2020, Lagardère, les CAF Awards 2019, ou encore les dates de la CAN 2021. Voici les principales décisions prises au cours de la réunion du bureau exécutif (Communiqué) !

« Les décisions prises sont les suivantes :

Lors de la réunion, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA et Déléguée Générale pour l’Afrique, a présenté aux membres du COMEX un aperçu de la feuille de route commune de la FIFA et de la CAF sur les réformes en cours et qui portent sur la gestion financière, la bonne gouvernance, l’organisation efficace et professionnelle des compétitions et le développement du football africain.