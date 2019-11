Enfin ! Comme annoncé par 20 Minutes il y a quelques jours, les Girondins de Bordeaux et Younousse Sankharé ont fini par trouver un accord à l’amiable après des mois de conflit. Selon nos informations, cet accord financier a été scellé ce mardi.

Mis à pied par le club qui avait même entamé une procédure de licenciement à son encontre, le milieu de terrain est dorénavant libre ! Son contrat qui courait jusqu’en juin 2021 a été rompu. Il peut s’engager dès maintenant avec un nouveau club mais il devrait attendre le 1er janvier 2020 et l’ouverture du mercato hivernal pour choisir sa nouvelle destination.

Il pourrait rebondir à l’étranger

Arrivé de Lille en janvier 2017, Younousse Sankharé aura porté le maillot des Girondins à 84 reprises pour 19 buts et 9 passes décisives. Véritable couteau suisse de l’équipe et toujours titulaire malgré les nombreux changements d’entraîneur, sa situation s’était détériorée depuis un an jusqu’à ce que Paulo Sousa l’exclut de son groupe l’été dernier et surtout refuse de le réintégrer à celui-ci en septembre. Au-delà de ses performances sportives, le club lui reprochait son attitude.

Girondins de Bordeaux : Affaire de la barbe, absences injustifiées, comportements déplacés…Que reproche le club à Younousse Sankharé ? https://t.co/WvjAKAKZVG via @20minutesBord pic.twitter.com/kXUYThA2Ui — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 24, 2019

Joueur référencé en France (350 matchs de Ligue 1), le milieu de terrain va maintenant essayer de rebondir à 30 ans. Il aura l’avantage d’être gratuit pour son prochain club. Aujourd’hui, un club du Top 3 du championnat turc est plus qu’intéressé par son profil comme un club espagnol, autre que Leganès, selon nos informations. En France, Nîmes ou Angers étaient notamment venus aux renseignements l’été dernier.

20 Minutes