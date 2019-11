Il est décidément trop fort. Pour son troisième match en G-League, Tacko Fall est encore monté d’un cran. C’est bien simple, le géant n’a pas manqué le moindre tir.

Pas le temps de refroidir. Au sortir d’un deuxième match en G-League qui a soulevé les foules et fait le buzz, Tacko Fall était de retour sur les parquets pour affronter les Raptors 905. Toujours en sortie de banc, le Sénégalais a fait du raffut, et pas qu’un peu. En 24 minutes sur le parquet, il a inscrit 21 points… à 9 sur 9 au tir ! Certes, si on est pointilleux, on notera que le géant n’a réussi qu’un petit 2 sur 4 au lancer, et qu’il n’a pris « que » 5 rebonds.

Mais au delà de ça, Fall a continué à dominer, montrant même d’autres palettes de son arsenal comme une belle passe sur un cut de son coéquipier. Et niveau protection du cercle, Tacko a encore distribué les tartines. Le plus frappant ? L’incapacité des Raptors 905 à trouver une parade anti-Fall. Servi au poste bas en abondance, le Sénégalais a simplement utilisé son immense taille pour s’emparer du cuir et le déposer dans le cercle à chaque fois qu’il en avait l’occasion. Bien évidemment, ce fonctionnement présentera des limites en NBA, où les pivots seront souvent plus grands, plus physiques, et surtout plus rusés. Il y a néanmoins de quoi donner des idées à Brad Stevens quand on sait la tendance small-ball en NBA et l’aisance avec laquelle le colosse domine la raquette.

wiwsport.com avec parlons basket