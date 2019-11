La 18e édition du Tour du Sénégal de cyclisme démarre le dimanche 10 novembre (pour finir le 17 novembre 2019) à Kolda, où le grand départ sera donné pour la première fois dans l’histoire de la course.

Les populations de la région de Kolda vont vivre de près, et pour la première fois, le Tour du Sénégal de cyclisme 2019. Cela a été rendu possible grâce au partenariat entre la Direction du tour cycliste du Sénégal et La Poste.

‘’La Poste va nous accompagner pour une étape inédite. Nous ne sommes jamais allés à Kolda ; elle va nous donner l’occasion d’y être. C’est quelque chose que nous allons vivre pendant au moins quarante-huit heures’’, a déclaré le directeur dudit tour, Michel Thioub, hier, à l’occasion de la signature de convention avec le directeur général de la société nationale, Abdoulaye Bibi Baldé.

Selon M. Thioub, par ailleurs Président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, l’accompagnement de La Poste vient à son heure. ‘’La Poste entend soutenir le cyclisme qui est un peu essoufflé. On avait besoin de partenaire assez prestigieux. C’est une très grande opportunité qu’elle nous a donnée’’.

Pour sa part, le directeur marketing de La Poste s’est réjoui de la collaboration avec le cyclisme sénégalais. Beya Fall estime que c’est une occasion pour la société nationale de remplir sa part de responsabilité sociétale d’entreprise, ‘’parce qu’il s’agira de soutenir un événement d’envergure internationale qui fait la promotion de la destination Sénégal’’.

Par ailleurs, M. Fall a surtout salué l’opportunité qu’offre le Tour du Sénégal à La Poste, dans son élan de redynamisation.

Face au défi de ‘’réinvention’’ de ses produits et services, cet événement sportif historique se présente à l’entreprise postale comme une aubaine pour ‘’renforcer son image et sa crédibilité’’. ‘’La Poste traverse une situation assez complexe, avec un certain nombre de difficultés qui sont relatives à l’avènement des technologies de l’information et de la communication, et la libéralisation du marché, avec l’entrée massive de plusieurs opérateurs concurrentiels. Cela est valable dans toutes les entreprises postales du monde qui sont obligées de se réinventer pour subsister’’, a expliqué Beya Fall.

La 18e édition du Tour du Sénégal va démarrer le dimanche 10 novembre à Kolda, où le grand départ est prévu en présence du Dg de La Poste. ‘’Nous partirons de Kolda pour Ziguinchor et nous reviendrons encore à Kolda pour une deuxième étape’’, a précisé Michel Thioub, assurant que tout est ‘’fin prêt pour donner les premiers coups de pédales’’. ‘’Comme chaque année, il y a un lot de difficultés que nous arrivons à surmonter. Nous sommes là pour relever le défi avec La Poste’’, a-t-il soutenu.

Enquête Plus