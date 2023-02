Champions d’Afrique 2022 au Ghana, les Lions du para-cyclisme ont été accueillis en héros, avant-hier, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Un accueil très émouvant où les athlètes sénégalais ont dit leurs regrets de constater l’absence auprès des autorités sportives, tout en souhaitant être reçus au Palais par le président de la République, Macky Sall.

C’est aux environs de 07h30 que l’avion qui transportait les Lions en provenance d’Accra a atterri à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). C’était en présence du président de la Ligue régionale de cyclisme de Thiès, Racine Ngom, par ailleurs 2eme vice-président à la Fédération sénégalaise de cyclisme et président de Vélo Club Mbour, mais également de Bakary Sarr, secrétaire général adjoint et vice-président de la Ligue régionale de Thiès, et de Abdou Diop Cissé, fondateur de Kaay Vélo Club de Tivaouane, membre de la Fédération sénégalaise de cyclisme et 2ème vice-président de la Ligue régionale de Thiès.

Les Lions ont débarqué sous les vivats du comité de supporters du 12ème Gaindé du département de Mbour et de certains athlètes issus des clubs locaux de la discipline qui sont venus partager ces moments forts avec les nouveaux rois d’Afrique de para-cyclisme. La délégation sénégalaise championne d’Afrique était constituée de 6 personnes, dont 4 athlètes. Les deux autres membres de la délégation étaient le directeur technique Alioune Diallo et le photographe Moussa Thioro Dieng.

Les Lions ont effectué une belle moisson au Ghana où ils ont été auréolés de 7 médailles. Le capitaine Macoumba Sarr alias «Ins» est médaillé d’or à 2 reprises en hand-bike (vélo à bras), tout comme Mouhamed. Gaye, qui a récolté 2 médailles d’argent tandis que Edmond Sanka est revenu avec 2 médailles de bronze autour du cou. Dans l’autre épreuve consacrée au vélo cycle, Mouhamed Mansour Mbaye alias «VIP a récolté le bronze.

