L’élection « controversée » de Papa Fata Faye à la tête de la Fédération nationale de cyclisme (FSC) a causé la suspension du Sénégal des instances mondiales du cyclisme.

Le congrès non électif de la Confédération africaine de cyclisme (CAC) au Kenya, aurait été l’occasion de rétablir le vélo sénégalais dans ses droits. Entre la FSC et ses supérieures internationales à savoir la CAC et l’UCI, le courant est rétabli.

« Notre Fédération était suspendue suite aux difficultés que l’on avait avec le président sortant. C’est le moment où le Sénégal a de nouveau été accepté à la CAC et à l’UCI. C’était fait depuis le 3 février passé, mais c’était l’occasion choisi pour en informer les autres fédérations nationales de cyclisme d’Afrique », soutient Papa Fata Faye, président de la fédération.

Et de poursuivre : « On a eu droit au rapport de la CAC portant sur les périodes de 2021 à 2022. Il y a aussi l’approbation des comptes et états financiers portant sur 2021 et 2022. Le rapport du commissaire aux comptes, l’approbation du budget de 2023, des propositions présentées et la clôture du congrès. C’était aussi l’occasion de rencontrer le président de l’UCI en sa qualité d’invité et d’échanger avec lui sur les différents problèmes que rencontrent actuellement le vélo sénégalais ».

wiwsport – Senego