Le derby d’Angleterre va débuter dans moins d’une heure du côté d’Old Trafford. Sans surprise, Sadio Mané prendra position en attaque et sera épauler par Firmino. L’égyptien Mohamed Salah est forfait pour le choc contre Manchester United. Alisson est de retour dans le onze des Reds.

Alors que Liverpool va tenter de poursuivre son sans-faute à Old Trafford ce dimanche, les Reds sont privés de Mohamed Salah, absent de la feuille de match en raison d’une blessure à une cheville. En son absence, Jürgen Klopp a titularisé Divock Origi en attaque aux côtés de Firmino et Mané, l’homme qui fait trembler les défenses d’Angleterre. Alisson effectue son retour dans le but, alors qu’il n’a plus joué depuis la première journée.

Une chose est sûre! Cette affiche ne sera pas aussi excitante qu’il y a quelques années. En effet, si les Reds de Jürgen Klopp sont premiers de Premier League avec cinq points d’avance sur leur dauphin Manchester City, les Mancuniens, eux, se classent quatorzièmes.

La composition de Liverpool

Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Mané, Origi, Firmino

