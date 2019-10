L’Algérie et la Colombie s’affrontent mardi 15 octobre en match amical. Ce choc entre le champion d’Afrique et les Cafeteros aura lieu en France, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq.

L’intégralité des 40 000 tickets du stade Pierre Mauroy de Lille disponibles pour Algérie-Colombie s’est arrachée en 48 heures seulement. Autant dire que les supporters des Fennecs devraient être nombreux pour cette très belle affiche qui s’annonce très intéressante à suivre. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, appelle les supporters des Fennecs à un comportement festif et raisonnable.

«Je me suis déjà exprimé sur ce sujet lors d’une conférence de presse en Algérie. J’avais envoyé le même message : on est très fiers face à l’enthousiasme de venir jouer ce match-là. La communauté algérienne est venue de partout en France et peut-être d’Europe. Je veux leur dire que l’on va essayer de donner le maximum pour leur offrir une prestation de qualité. Leur devoir est de supporter l’équipe et surtout de passer un bon moment en famille. Il faut que ce soit une fête dans les tribunes pour tout le monde avant, pendant et après la rencontre. Que l’on soit exemplaire. Dans un coin de ma tête, je me dis que tout va se passer correctement et qu’il n’y aura pas de soucis», a confié le technicien algérien.

Africatopsports