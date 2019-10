Présent sur les parquets contre le Magic cette nuit, Tacko Fall a encore reçu du soutien de la part du public adverse. La hype n’en finit plus.

Après une première rencontre encourageante face aux Hornets avec 5 points en 8 petites minutes, Tacko Fall était bien sur les parquets cette nuit pour affronter le Magic. Malheureusement le résultat est un peu différent pour le pivot qui n’aura joué que 6 minutes.

Avec un seul tir tenté, le Sénégalais n’aura pas eu le temps de marquer un seul point, mais aura capté 2 rebonds et 1 passe.

Mais ce n’est pas ça qui marque le plus dans ce match. En pleine rencontre, ce sont bien les fans du Magic qui ont demandé à voir le pivot venir sur le parquet à coup de « We Want Tacko ». La foule a pu exulter quand Tacko est sorti du banc, et même Jayson Tatum.

On a rarement vu une telle hype pour un joueur. Espérons que Tacko parvienne à convaincre son coach de le retenir, ou il y aura des déçus.

Parlons Basket