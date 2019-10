La saison dernière, Thomas Tuchel a régulièrement regretté l’absence d’un milieu de terrain au profil défensif, capable d’épauler Marco Verratti. Cette saison, l’arrivée d’Idrissa Guèye semble avoir résolu la problématique. Sur le terrain, son intensité défensive et sa capacité à se projeter avec efficacité crèvent l’écran.

Un constat qui est illustré par des statistiques significatives : le PSG a remporté les huit rencontres auxquelles Guèye a participé, sans encaisser le moindre but ! Le Sénégalais n’a pour l’instant manqué que trois rencontres, pour deux défaites du club parisien, face à Rennes (1-2), et contre Reims (0-2).

Des chiffres impressionnants, qui montrent que l’ancien joueur d’Everton a solidifié la défense parisienne. Lors de la victoire du club de la capitale face à Angers ce samedi, il s’est en plus permis le luxe d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Indispensable, on vous dit.

Les huit victoires du PSG avec Idrissa Guèye :