Alors qu’il flambe depuis son arrivée au PSG cet été, Idrissa Gueye devrait évoluer à un poste plus défensif selon Daniel Riolo, un journaliste de RMC Sport.

En ce début de saison, Gana Gueye ne cesse d’impressionner avec le PSG. L’international sénégalais est sans contestation possible la recrue estivale parisienne la plus performante et il l’a démontré contre le Real Madrid. Thomas Tuchel semble avoir trouvé la bonne formule en l’alignant au poste de relayeur au milieu de terrain aux côtés de Marco Verrati et devant Marquinhos. Cependant, et ce bien que le Brésilien remplit son rôle avec brio, Gueye devrait bénéficier de la position de pointe basse dans le milieu à 3 selon Daniel Riolo.

Selon le journaliste de RMC Sport , Idrissa Gueye serait bien mieux dans un rôle de milieu défensif où il pourrait ratisser des ballons. « Gueye a bonifié l’équipe clairement, il a bonifié le milieu de terrain (…) Il faut mettre Gueye en 6 sans trop tarder parce qu’il veut faire le nettoyage et lancer Herrera parce qu’il a besoin de jouer ». a confié Daniel Riolo au sur le plateau de l’After Foot . Reste à savoir si l’entraîneur du PSG prendra ce conseil en considération.

Source : 10sport