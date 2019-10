L’équipe nationale du Sénégal de Beach soccer a bouclé hier sa préparation pour les jeux mondiaux de la plage qui démarrent le 12 octobre à Doha. La deuxième rencontre face au Marseille Beach Team est riche en enseignements selon l’entraîneur Ngalla Sylla. Au Qatar, le Sénégal vise le carré d’as révèle t’il.

Bilan de la préparation

Il fallait jouer ces matchs amicaux là pour connaitre ses lacunes. L’équipe n’est jamais en difficulté, c’est pourquoi on demandait de jouer un match amical, même si c’est un club. Avant hier, c’était trop facile! Aujourdhui, j’ai vu mon équipe en difficulté. Et sa me rassure un petit peu. Même s’il reste quelque jours de préparation, on va continuer le travail. Ce match m’a permis de connaitre les contraintes de mon équipe. Parce qu’on a l’habitude de gagner avec des scores fleuves et aujourdhui on tire satisfaction du choix porté sur le club marseillais. C’est une équipe qui a répondu présent sur le terrain.

Que faut il rectifier avant les jeux mondiaux à Doha? Les points faibles …

On sait que sur le plan offensif on marque des buts. Maintenant sur le plan défensif… Je l’avais dis lors du premier match, le bascule était trop lent. C’est la rotation pour faire le marquage sur le plan défensif, et aujourd’hui, c’est ce qui nous a coûté beaucoup de buts même si c’est des balles arrêtées, des déviations. Cela montre que les joueurs manquaient de réaction, une manque de concentration chez certains joueurs. C’est le mental qu’on va évoqué encore une fois. On gagne le premier match 5-0 et on se dit qu’on va les battre. On a pris 3 buts sur u seul match alors qu’on a marqué 10 buts en 2 matchs, c’est un problème défensif donc. En Afrique tactiquement, on est faible!

Le programme

On va faire une séance de décrassage ce jeudi. On libère les joueurs pour revenir en regroupement dimanche soir. On fera deux séances lundi puis on part le mardi pour le Qatar. Ce sera un voyage trés difficile. On fera un escale à Dubai.

Quel est l’objectif du Sénégal pour les jeux mondiaux de la plage?

On va vers une compétition qui est très serré. Il y’aura les 16 meilleures équipes au monde. Une équipe qui est 3 fois quart de finaliste sur le pan mondial, 5 fois champion d’Afrique, son objectif ne peut qu’être décrocher une place dans le carré d’as. Les jeux mondiaux de la plage c’est une compétition spéciale. Il y’aura 4 poules et seul le premier de chaque poule se qualifiera directement en demie finale.

wiwsport.com (propos recueillis par NAF)