Après le superbe but de Sadio Mané contre le Red Bull Salzbourg, Cesc Fabregas avait du mal à cacher son admiration pour le numéro 10 du FC Liverpool.

Ce mercredi, Liverpool a difficilement effacé son revers face au Napoli (0-2) contre les Autrichiens (4-3). Les Reds prenaient rapidement les commandes grâce à Sadio Mané (1-0, 9e). Après avoir lancé l’offensive à 40 mètres de la cage des visiteurs, l’attaquant sénégalais éliminait plusieurs adversaires avant de donner à Firmino pour un une-deux qui met Mané dans de parfaites conditions pour tromper Stankovic.

Suite à ce chef d’oeuvre, Fabregas avoue être bluffé par l’attaquant sénégalais. Via son compte tweeter, le milieu espagnol encense Sadio Mané, qu’il classe dans le Top 3 Mondial. « Pour moi, Mané fait partie du top 3 des meilleurs joueurs au monde », a tweeté le joueur de l’AS Monaco et ancien de Chelsea.

Des propos élogieux qui ne pourront que faire plaisir au vice-champion d’Afrique et champion d’Europe en tire. Un avis qui est d’ailleurs partagé par de très nombreux amoureux du football. L’attaquant des Reds a un talent immense et a affiché un bilan époustouflant dans la saison écoulée et dans l’année civile 2019.

Mané for me is top 3 players in the world and has been for a while. Top top level.

