Il faut le dire : Idrissa Gana Guèye est l’homme en forme de ce début de saison parisienne. Arrivée au PSG dans l’intersaison, le milieu de terrain sénégalais présente des chiffres fous sous la tunique francilienne depuis le mois d’août. Explications de Wiwsport !

Paris est allé puiser dans ses ressources pour s’offrir les services du milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye. Désireux de recruter l’ancien joueur de Lille, les champions de France avaient essuyé un échec amer en hiver dernier de la part d’Everton. Conscient que Gana était l’élément manquant de son dispositif, le technicien allemand a tout fait pour que le Lion rejoigne sa troupe cet été.

Et Tuchel n’avait vraisemblablement tort de s’acharner sur le profil du joueur de 30 ans. Depuis son arrivée, Gana Guèye a disputé 7 matchs toutes compétitions avec le Paris Saint-Germain et n’en a perdu aucun. Plus encore, les Rouge et Bleu n’ont concédé le moindre but durant ces 7 rencontres ce qui fait un total de 630 minutes. A côté de ses chiffres, le Sénégalais a raté quatre rencontre depuis qu’il a rejoint la bande à Verratti, soldées par 2 victoires et 2 défaites pour Cinq buts encaissés (360 minutes).

Des chiffres qui démontrent encore une fois l’importance et le rôle essentiel de Gana Guèye dans le jeu parisien. Généreux dans l’effort et doté d’une intelligence tactique digne des grands milieux de terrain, le nouveau chouchou du public du Parc des Princes est tout simplement indispensable pour un grand PSG.

