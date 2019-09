Les lionnes ont rendu une très bonne copie lors de leur premier match dans ce tournoi. Elles ont battu la RDC 29-18. Avec un goal average +11, le Sénégal classe l’Angola à la 2e place (+8) de ce top 3. Une satisfaction pour la capitaine des lionnes. Hawa Ndiaye annonce les couleurs de la rencontre du dimanche qui va opposer les lionnes aux panthères noires.

Analyse du match

« Ce soir je suis très contente. Parce que même si on a le public , même si on joue à domicile. Ce n’est quand même pas facile. On a pas fait une très bonne entame de match mais on a su faire preuve de caractère lors de la deuxième partie. Bravo à la RDC. On se souvient que lors de la CAN ce n’était pas facile, on a gagné que d’un seul but. Mais je suis vraiment fière de mon staff et de mes coéquipières. On s’est arraché et on s’est donné et on a beaucoup travailler pour se donner aujourd’hui. Donc bravo à mon équipe et je suis hyper content de nous. »

L’objectif de l’équipe

« Comme l’a dit le coach, notre objectif était de gagner de plus de 8 buts et on l’a fait, donc objectif atteint. Et maintenant, on va se concentrer pour dimanche, pour faire le match de notre vie. On se répète mais ceux sont les mots forts qui nous viennent à l’esprit. Et pour avoir notre revanche tout simplement.Notre objectif est aussi de participer, de gagner et d’être sur le toit de l’Afrique. On veut aller aux JO, il n’y a que cela qui nous intéresse. »

wiwsport.com