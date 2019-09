Arrivé en Angleterre cet été pour poser ses valises à Watford, Ismaïla Sarr a livré son premier entretien vidéo avec son nouveau club. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de Watford, Sarr a affirmé qu’il considère Sadio Mané comme « le meilleur joueur au monde…« .

Dans un entretien accordé à la chaîne de Watford, l’ailier sénégalais a montré toute son admiration pour son compatriote et coéquipier en équipe nationale. « Mané est l’un des meilleurs hommes en Afrique et dans le monde. Je peux dire que pour moi, il est le meilleur joueur du monde. Parce qu’il est de qualité. Il a a remporté la Ligue des champions. Il a tout fait pour Liverpool et dans toutes les compétitions, malheureusement pas en Premier League, mais j’espère qu’il le fera à un moment donné car, pour moi, il est le meilleur joueur africain. joueur en Europe. Il joue bien, il fait tout bien, dans le football et dans la vie« , a-t-il avoué.

Plus qu’un coéquipier, Mané s’avère être une référence pour le jeune attaquant des Hornets. « Il fait aussi de bonnes choses avec nous, il est notre leader en équipe nationale. C’est un gars qui fait les choses bien, même en dehors du football. Il fait ce qui est juste pour lui et pour tout le monde. Parce qu’il est un gars sympa. En plus de cela, il est mon idole. J’aime Sadio Mané. Parfois, avant les matches, je regarde des vidéos de lui. Si je suis seul, c’est le cas, je regarde ses vidéos pour m’améliorer« , a révélé Ismaïla Sarr.

wiwsport.com