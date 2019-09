Ce vendredi, le FC Sochaux se déplace à Toulouse pour y affronter Rodez dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2. Pour ce déplacement, Omar Daf a retenu sa nouvelle recrue sénégalaise, Sofiane Diop, pour la première fois depuis son arrivée.

Le FC Sochaux-Montbéliard joue ce vendredi, au Stadium de Toulouse face au Rodez Aveyron Football dans le cadre de la 9e journée de Domino’s Ligue 2. Le technicien sénégalais, Omar Daf, a convoqué pour cette rencontre un groupe de 19 joueurs parmi lesquels Sofiane Diop pour la première fois.

Rappelons que, le jeune sénégalais a débarqué cet été, sous forme de prêt en provenance de Monaco. Il a pris le temps de la réflexion, et a finalement opté pour le prêt en Ligue 2. Omar Daf s’est prononcé au sujet de son nouveau joker. « La présence de Sofiane Diop dans notre effectif est un vrai plus. Il peut jouer à chaque poste devant et va faire le plus grand bien à notre projet de jeu », s’est enthousiasmé le coach sénégalais.

Le groupe sochalien :

Lawrence Ati Zigi, Maxence Prévot, Christophe Diedhiou, Maxence Lacroix, Pape Abdou Paye, Adolphe Teikeu, Jason Pendant, Christopher Rocchia, Younès Kaabouni, Ousseynou Thioune, Sofiane Daham, Mevin Sitti, Gaëtan Weissbeck, Sofiane Diop, Fabien Ourega, Thomas Touré, Jérémy Livolant, Abdoulaye Sané et Bryan Lasme.

Wiwsport.com