Lionel Messi a remporté hier, le titre de meilleur joueur FIFA The Best 2019 devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. L’attaquant sénégalais cité parmi les grands absents du onze type de la saison a pourtant eu un gros coup de pouce de Messi et d’Eden Hazard.

Si l’argentin a voté pour son grand rival portugais, Cristiano Ronaldo et pas l’inverse, le Capitaine de l’Albiceleste a mis Sadio Mané à la première place. Tout comme l’ancien joueur de Chelsea Eden Hazard.

L’attaquant belge a donné 5 points à Sadio Mané, 3 à Virgil van Dijk et un point pour Lionel Messi. In Fine, l’international termine à la cinquième place derrière son rival et coéquipier Mouhamed Salah. Le traitement réservé à Sadio Mané et Mohamed Salah est particulièrement dénoncé. Une hérésie pour beaucoup tant les deux attaquants ont brillé durant toute la saison 2018-2019 : co-meilleurs buteurs de Premier League avec Pierre-Emerick Aubameyang, vice-champions d’Angleterre, et surtout vainqueurs de la Ligue des champions à l’issue d’une campagne fantastique où ils ont notamment sorti le Bayern Munich et remonté le FC Barcelone.

wiwsport.com