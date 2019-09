Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit Nice ce mardi au Louis-II. Keita Baldé ne figure pas dans le onze Monégasque en vue de ce derby qui s’annonce bouillant.

Monaco ne sort toujours pas la tête de l’eau en ce début de saison. Cette réception de l’OGC Nice est le match à ne surtout pas perdre, ou plutôt à absolument gagner. Baldé et ses coéquipiers avaient obtenu un point au courage à Reims et, pour une fois, gardé leur cage inviolée, malgré de nombreux trous d’air et des défenseurs sur un fil. Après six journées, l’ASM est 19e. Elle n’a gagné qu’une seule fois en Ligue 1 depuis le mois de mars.

Wiwsport.com