Krépin Diatta, l’un des meilleurs « Blauw en Zwart » de ce début de saison en D1A, serait sur les petits papiers des Parisiens et de l’Ajax Amsterdam.

Impliqué dans les deux buts du FC Bruges, Krépin Diatta a été le brugeois le plus dangereux dimanche, dans le Topper. L’international sénégalais a renversé à lui tout seul Anderlecht. Surpris d’entré dès la 5e minute, Bruges a pu compter sur le Lion de la Teranga, qui n’a pas tardé à mettre les Mauves sur les bons rails et renverser la tendance. Il s’est offert un doublé qui a permis au à son équipe de remporter la victoire à domicile et de grimper à la deuxième place du classement.

Le jeune « Gaindé » a toujours répondu présent au moment crucial. Selon Africatopsports, les bonnes prestations de l’ailier sénégalais ne laissent pas insensibles les grands clubs du Vieux Continent. Et d’après Het Laatste Nieuws, un quotidien belge, Diatta serait suivi par le top européen, notamment l’Ajax Amsterdam et le Paris Saint-Germain de Gana Gueye. Diatta est encore sous contrat avec le FC Bruges jusqu’en 2024, ce qui signifie que les clubs intéressés devront débourser une somme très élevée pour l’international sénégalais d’autant plus que sa valeur marchande grimpe de plus en plus sur le marché.

D’après un rapport détaillé du célèbre site allemand, Transfertmarkt, la valeur marchande de Krépin Diatta dans les coulisses du marché des transferts, est fortement en hausse passant de 1.5 million d’euros (98 millions FCFA) à 14 millions d’euros (9.23 milliards FCFA).

Rappelons aussi que, Krépin est bien présent dans le top 40 des meilleurs jeunes joueurs. Tuttosport a dévoilé la liste des 40 nommés pour le Golden Boy 2019 et le meilleur jeune joueur de la CAN 2019 y figure.

Wiwsport.com