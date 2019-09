Ce week-end a été chaud pour les Lions qui évoluent en Europe, à l’image de Mame Baba Thiam (Kasimpasa) et Abdoulaye Sané (Sochaux), auteurs de doublés victorieux.

Le weekend des Lions a démarré fort avec ceux qui sont dans la Ligue 2 française. Sochaux faisait face à Guingamp vendredi passé, et un duel d’hommes providentiels était en l’air. Il s’agit de Yannick Gomis qui a rejoint les Bretons dans l’intersaison et d’Abdoulaye Sané qui évolue sous les ordres de Daf. Avec un doublé de Sané, l’équipe de Omar Daf s’est imposée à domicile et se positionne désormais à la 9e place avec 12 points en 8 journées. Cette rencontre décisive a départagé les deux formations puisque Guingamp est maintenant à la 14e place avec 9 points. Moussa Djitté a permis ce vendredi, à Grenoble d’arracher le nul sur la pelouse de Châteauroux (1-1). L’attaquant sénégalais compte ainsi trois buts en 7 matchs et une passe décisive.

En Ligue 1, Habib Diallo et Metz sont actuellement dans le noir. Malgré leurs débuts de championnat sensationnels, les Grenats ont enchaîné une quatrième défaite ce samedi face aux Amiénois (1-2). Un but de Habib Diallo n’a pas pu éviter l’effondrement des promus. De l’autre côté, le PSG de Gana Guèye a enchaîné après le large succès face au Real Madrid (3-0). Les Parisiens ont timidement pris le dessus sur Lyon (1-0) grâce à un but de Neymar. Les champions de France sont actuels leaders de la Ligue 1 avec 15 points. Si Gana Guèye nage actuellement dans la réussite, ce n’est pas le cas de Mbaye Niang qui cale avec Rennes, accrochés ce weekend par Lille (1-1). A Brest, le Franco-sénégalais, Samuel Grandsir a inscrit son premier but de la saison et sous les couleurs brestoises. Menés après juste 6 minutes de jeu, les Rouge et Blanc ont pu compter sur le talent de l’ancien Monégasque pour revenir dans le match et finalement arracher un point sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

En Belgique, Krépin Diatta a les jambes en feu et n’arrête plus de marquer. Ce weekend, il a offert la victoire au Fc Bruges alors que les deux équipes se neutralisaient jusqu’à la 70ème minute. Une victoire très important qui a permis à son équipe de se hisser à la deuxième place du classement avec 17 points derrière le Standard qui compte 18 points. Toujours en Belgique, Ibrahima Seck a inscrit son premier but de la saison avec le Zulte Waregem. Avec un nul (2-2), son équipe s’affiche à la 8e place du tableau.

En Premier League, Sadio Mané et Liverpool marche sur l’eau en ce début de saison. Même Chelsea n’a pas pu freiner les ardeurs Reds. Resté muet tout au long de la rencontre, Sadio Mané est même remplacé avant le terme du match pour des raisons d’un gêne, a-t-on rapporté. Liverpool est toujours leader du championnat avec cinq points d’avance sur son rival Citizen. Ismaïla Sarr toujours sans sa première titularisation en championnat, croule avec Watford. Les Hornets ont pris de l’eau ce weekend sur la pelouse de Manchester City (8-0). Entré sur la pelouse dès l’heure de jeu, Sarr a subi deux buts de plus alors que son équipe était menée à 6 buts à zéro. Une entame piètre de Watford malgré le départ de Javi Gracia et le retour de Quique Sanchez Flores. A Palace, malgré sa petite blessure subie le weekend dernier face à Tottenham, Cheikhou Kouyaté a rejoué ce dimanche face à Wolves (1-1). Après leur défaite lourde face aux Spurs, les Eagles ont tenté de se relever timidement face aux Loups en concédant le nul à domicile.

En Turquie, si Mame Thiam a inscrit son premier doublé avec Kasimpasa, Papiss Cissé est resté muet ce weekend avec Alanyaspor. L’attaquant de Kasimpasa a été l’homme du match puisqu’il a offert une passe décisive à son coéquipier Mustafa pour l’ouverture du score avant son doublé. En Allemagne, Moussa Koné a enchaîné son troisième match en marquant un but. Il porte désormais son compteur avec Dresden à 4 unités cette saison. L’Academico Viseu (D2 Portugal) a arraché ce weekend une victoire in extremis face Farense. Un succès acquis grâce au premier but de la saison de Latyr Fall, le milieu de terrain sénégalais.

