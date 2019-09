La cérémonie FIFA The Best a livré les résultats avec le sacre de Lionel Messi devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Sadio Mané termine à la 5e place devancé également par Mohamed Salah 4e et juste devant Kylian Mbappé 6e. Mais l’attaquant sénégalais a pu compter sur ses compatriotes selon le détail des votes parcourus par wiwsport.com.

En tant que capitaine du Sénégal, Cheikhou Kouyaté a voté pour Sadio Mané suivi de Virgil Van Dijk et Lionel Messi.

Aliou Cissé, sélectionneur des Lions a voté pour Sadio Mané en première position, suivi de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le journaliste Mamadou Diallo qui représentait le Sénégal a voté dans l’ordre pour Sadio Mané suivi de Lionel Messi et Virgil Van Dijk.

A noter que Lionel Messi et Eden Hazard ont également voté pour Sadio Mané en première position.

Des pays africains, 3 autres capitaines ont voté pour Sadio Mané en première position : Afrique du Sud, Mali, Togo et Senegal ; 7 autres coachs : Tchad, Djibouti, Gambie, Malawi, Mali, Rwanda et Togo et 11 autres journalistes ont voté pour Sadio Mané en première position : Burkina Faso, Egypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, et Soudan du Sud.

wiwsport.com