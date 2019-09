Le Sénégal n’a pas obtenu de victoire lors de la campagne en Chine. Les coéquipiers de Maurice Ndour sont rentrés bredouilles lors de la 5e participation. Des résultats qui ont classé le Sénégal à la 30e place du classement final sur les 32 équipes participantes.

Les lions ne sont que devant deux équipes : le Japon et les Philippines. Avec 5 défaites en autant de sorties, le Sénégal fait partie des pays mal classés lors de cette 18e édition de la coupe du Monde.

En Afrique, le Sénégal occupe la dernière place du classement des équipes représentantes. Les équipes africaines sont absentes du Top 15. Sur les 5 pays africains qui ont pris part aux joutes, le Nigeria est devant et se trouve à la 17e place mondiale. Les D’Tigers sont suivis des tunisiens qui sont à la 20e place. Il faudra compter 6 rangs après pour voir une équipe africaine. L’Angola se trouve à la 27e place, la Cote d’Ivoire à la 29e place et le Sénégal, à la 30e place.

Rappelons que seuls la CIV et le Sénégal n’ont pas connu le succès dans cette compétition. Le Nigéria et la Tunisie ont enregistré une victoire en phase de groupe et deux autres en match de classement. L’Angola compte une seule victoire en phase de groupe.

wiwsport.com